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ПСЖ подписал защитника Айнтрахта

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ПСЖ подписал защитника Айнтрахта

PSG

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"Пари Сен-Жермен" объявил о подписании эквадорского защитника "Айнтрахта" Уильяна Пачо.

Центральный защитник заключил соглашение с французским клубом до лета 2029 года.

По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Впрочем, как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, ещё 5 млн евро парижане могут выплатить в качестве бонусов.

В 2023-м году Пачо перешёл в "Айнтрахт" из "Антверпена". В прошлом сезоне Уильян отметился двумя ассистами в 44 матчах во всех турнирах.

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Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Пари Сен-Жермен трансфер Вильям Пачо
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Источник:
PSG
Опубликовал: Александр Бураков
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