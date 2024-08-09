ПСЖ подписал защитника Айнтрахта

"Пари Сен-Жермен" объявил о подписании эквадорского защитника "Айнтрахта" Уильяна Пачо.

Центральный защитник заключил соглашение с французским клубом до лета 2029 года.

По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Впрочем, как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, ещё 5 млн евро парижане могут выплатить в качестве бонусов.

В 2023-м году Пачо перешёл в "Айнтрахт" из "Антверпена". В прошлом сезоне Уильян отметился двумя ассистами в 44 матчах во всех турнирах.