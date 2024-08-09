ПСЖ подписал защитника Айнтрахта
Усиление линии обороны
PSG
"Пари Сен-Жермен" объявил о подписании эквадорского защитника "Айнтрахта" Уильяна Пачо.
Центральный защитник заключил соглашение с французским клубом до лета 2029 года.
По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Впрочем, как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, ещё 5 млн евро парижане могут выплатить в качестве бонусов.
В 2023-м году Пачо перешёл в "Айнтрахт" из "Антверпена". В прошлом сезоне Уильян отметился двумя ассистами в 44 матчах во всех турнирах.
????????????#WelcomePacho pic.twitter.com/Iq5ccFWBgk— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 9, 2024
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Источник:PSG
Опубликовал: Александр Бураков
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