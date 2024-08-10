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Жирона нашла потенциальную замену Довбику

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Жирона нашла потенциальную замену Довбику

Фото - PA Media

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Журналист Mundo Deportivo Алекс Луна сообщает, что "бело-красные" планируют оформить трансфер нападающего "Абердина" Бояна Миовски.

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За македонского футболиста также боролись "Дженоа" и "Эспаньол", но вариант с дебютантом Лиги чемпионов выглядит для игрока гораздо привлекательнее. Отмечается, что переход может состояться уже в ближайшую неделю.

Впрочем, инсайдер Нил Сола утверждает, что стороны продолжают обсуждать сумму сделки. Шотландский клуб хочет заработать 7 млн ​​евро, "Жирона" пытается снизить стоимость компенсации. За 2 года в "Абердине" Миовски забил 44 гола в 97 матчах.

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Источник:
Mundo Deportivo, Ніл Сола
Опубликовал: Александр Симченко
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