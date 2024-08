Два защитника Баварии вылетают в Манчестер для подписания контракта с МЮ

Маттейс де Лигт и Нуссаир Мазрауи прибыли в аэропорт Мюнхена и направляются в Манчестер.

В ближайшее время оба защитника "Бавария" станут новыми игроками "Манчестер Юнайтед". И де Лигта, и Мазрауи сегодня ожидает прохождение медицинского обследования, после чего футболисты подпишут с "красными дьяволами" трудовое соглашение до 2029 года с возможностью продления ещё на один сезон.

В сезоне 2023/24 де Лигт провел за "Баварию" 30 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. На счету Мазрауи, в то же время, 4 ассиста в 29 поединках.

