Челси может вернуть Феликса после провала с подписанием другого форварда Атлетико

"Челси" и "Атлетико" ведут переговоры относительно трансфера нападающего Жоау Феликса в лондонский клуб в рамках сделки с Конором Галлахером . Об этом информирует инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, обсуждения между сторонами проходят в Лондоне, на встречах присутствует агента Феликса - Жорже Мендеш.

Ранее сообщалось, что из "Атлетико" в "Челси" перейдёт другой форвард - Саму Омородион. Однако, трансфер 20-летнего испанца близок к срыву из-за проваленного ним медицинского осмотра.

Напомним, Феликс уже защищал цвета "Челси" в 2023-м году на правах аренды.