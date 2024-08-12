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Челси может вернуть Феликса после провала с подписанием другого форварда Атлетико

Трансферы

Аренда или полноценный трансфер - пока неизвестно

Челси может вернуть Феликса после провала с подписанием другого форварда Атлетико

Фото: https://twitter.com/joaofelix70

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"Челси" и "Атлетико" ведут переговоры относительно трансфера нападающего Жоау Феликса в лондонский клуб в рамках сделки с Конором Галлахером. Об этом информирует инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, обсуждения между сторонами проходят в Лондоне, на встречах присутствует агента Феликса - Жорже Мендеш.

Ранее сообщалось, что из "Атлетико" в "Челси" перейдёт другой форвард - Саму Омородион. Однако, трансфер 20-летнего испанца близок к срыву из-за проваленного ним медицинского осмотра.

Напомним, Феликс уже защищал цвета "Челси" в 2023-м году на правах аренды.

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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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