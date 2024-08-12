Челси может вернуть Феликса после провала с подписанием другого форварда Атлетико
Аренда или полноценный трансфер - пока неизвестно
Фото: https://twitter.com/joaofelix70
"Челси" и "Атлетико" ведут переговоры относительно трансфера нападающего Жоау Феликса в лондонский клуб в рамках
По информации источника, обсуждения между сторонами проходят в Лондоне, на встречах присутствует агента Феликса - Жорже Мендеш.
Ранее сообщалось, что из "Атлетико" в "Челси" перейдёт другой форвард - Саму Омородион. Однако, трансфер 20-летнего испанца близок к срыву из-за проваленного ним медицинского осмотра.
Напомним, Феликс уже защищал цвета "Челси" в 2023-м году на правах аренды.
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Источник:Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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