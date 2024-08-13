Атлетико отклонил первое предложение Челси по Феликсу
Точная сумма не называется
Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетико" не принял стартовое предложение "Челси" по нападающему Жоау Феликсу.
Как сообщает журналист Данкен Каслс, мадридский клуб предпочитает продать в "Челси" вместо Феликса Саму Омородиона.
Отмечается, что эта продажа обеспечит "матрасникам" более высокую прибыль в рамках финансового фэйр-плей.
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Ранее сообщалось, что "Атлетико" оценивает Жоау Феликса в 50 миллионов евро.
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Источник:Duncan Castles
Опубликовал: Александр Бураков
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