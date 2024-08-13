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Атлетико отклонил первое предложение Челси по Феликсу

Трансферы
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Точная сумма не называется

Атлетико отклонил первое предложение Челси по Феликсу

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Атлетико" не принял стартовое предложение "Челси" по нападающему Жоау Феликсу.

Как сообщает журналист Данкен Каслс, мадридский клуб предпочитает продать в "Челси" вместо Феликса Саму Омородиона.

Отмечается, что эта продажа обеспечит "матрасникам" более высокую прибыль в рамках финансового фэйр-плей.

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Ранее сообщалось, что "Атлетико" оценивает Жоау Феликса в 50 миллионов евро.

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Источник:
Duncan Castles
Опубликовал: Александр Бураков
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