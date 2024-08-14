  1. UA-Футбол ⚽
  2. Трансферы
  3. Новичок Ла Лиги подписал воспитанника Реала
В тренде

Новичок Ла Лиги подписал воспитанника Реала

Трансферы

Ещё один шанс раскрыть свой потенциал

Новичок Ла Лиги подписал воспитанника Реала

Real Valladolid

Новина українською

"Вальядолид" объявил о трансфере 23-летнего нападающего Хуанми Латасы. Стороны заключили контракт до 30 июня 2029 года.

Латаса - воспитанник "Реала". За основную команду "сливочных" испанец провёл лишь один поединок.

С 2022 года испанец находился в аренде в "Хетафе", и за этот период времени отличился 7 забитыми мячами в 57 матчах во всех турнирах.

По итогам прошлого сезона "Вальядолид" вновь вернулся в Ла Лигу, финишировав на втором месте в турнирной таблицы Сегунды.

По теме
yellow-arrow
Звёздный одноклубник Довбика близок к переходу в Аль-Кадисию
yellow-arrow
Мамардашвили может поиграть в аренде с Забарным в Борнмуте после перехода в Ливерпуль
yellow-arrow
Реал может подписать только одного игрока до окончания трансферного окна
Вальядолид Реал (Мадрид) трансфер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Real Valladolid
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости