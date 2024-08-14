Новичок Ла Лиги подписал воспитанника Реала

"Вальядолид" объявил о трансфере 23-летнего нападающего Хуанми Латасы. Стороны заключили контракт до 30 июня 2029 года.

Латаса - воспитанник "Реала". За основную команду "сливочных" испанец провёл лишь один поединок.

С 2022 года испанец находился в аренде в "Хетафе", и за этот период времени отличился 7 забитыми мячами в 57 матчах во всех турнирах.

По итогам прошлого сезона "Вальядолид" вновь вернулся в Ла Лигу, финишировав на втором месте в турнирной таблицы Сегунды.