Новичок Ла Лиги подписал воспитанника Реала
Ещё один шанс раскрыть свой потенциал
Real Valladolid
"Вальядолид" объявил о трансфере 23-летнего нападающего Хуанми Латасы. Стороны заключили контракт до 30 июня 2029 года.
Латаса - воспитанник "Реала". За основную команду "сливочных" испанец провёл лишь один поединок.
С 2022 года испанец находился в аренде в "Хетафе", и за этот период времени отличился 7 забитыми мячами в 57 матчах во всех турнирах.
По итогам прошлого сезона "Вальядолид" вновь вернулся в Ла Лигу, финишировав на втором месте в турнирной таблицы Сегунды.
¡Bienvenido a Pucela, Juanmi! ????https://t.co/xx7TlXzfnt pic.twitter.com/YJQnXPHGXq— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) August 14, 2024
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Источник:Real Valladolid
Опубликовал: Александр Бураков
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