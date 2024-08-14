Звёздный одноклубник Довбика близок к переходу в Аль-Кадисию
Намечается ещё один громкий трансфер в Саудовскую Аравию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ромы" Пауло Дибала может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. По информации инсайдера Фабрицио Романо, 30-летний футболист заключит трёхлетний контракт с "Аль-Кадисией".
Отмечается, что зарплата и условия будущего соглашения уже согласованы. В то же время, переговоры между клубами все еще продолжаются, поскольку пункт об отступных в размере 12 млн евро больше не действует - он истёк в июле.
Напомним, в составе "Ромы" Дибала выступает с 2022 года. Ранее Пауло выступал за "Ювентус", "Палермо" и "Институто".
Также стоит отметить, что "Аль-Кадисия" является новичком высшего дивизиона Саудовской Аравии. Последний раз эта команда выступала в национальной Про-лиге ещё в сезоне 2020/21.
???????????? Saudi side Al Qadsiah are closing in on agreement with Paulo Dybala on three year contract.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2024
Salary and contract terms agreed, final details discussed.
Talks still ongoing between AS Roma and Al Qadsiah as €12m release clause is NO longer valid, expired in July. pic.twitter.com/LHwnIPIidm
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