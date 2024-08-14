Звёздный одноклубник Довбика близок к переходу в Аль-Кадисию

Нападающий "Ромы" Пауло Дибала может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. По информации инсайдера Фабрицио Романо, 30-летний футболист заключит трёхлетний контракт с "Аль-Кадисией".

Отмечается, что зарплата и условия будущего соглашения уже согласованы. В то же время, переговоры между клубами все еще продолжаются, поскольку пункт об отступных в размере 12 млн евро больше не действует - он истёк в июле.

Напомним, в составе "Ромы" Дибала выступает с 2022 года. Ранее Пауло выступал за "Ювентус", "Палермо" и "Институто".

Также стоит отметить, что "Аль-Кадисия" является новичком высшего дивизиона Саудовской Аравии. Последний раз эта команда выступала в национальной Про-лиге ещё в сезоне 2020/21.