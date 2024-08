Сын Роналдиньо продолжит карьеру в Чемпионшипе

Нападающий Жоао Мендес, сын легендарного футболиста Роналдиньо, перешёл в "Бернли".

Контракт с английским клубом 19-летний бразилец подписал до 2026 года.

К "Бернли" Мендес присоединился на правах свободного агента. Ранее Жоао выступал за молодёжные команды "Барселоны" и "Крузейро".

Напомним, в прошлом сезоне "Бернли" вылетел в Чемпионшип, заняв 19-е место в турнирной таблице АПЛ.

