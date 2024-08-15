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Сын Роналдиньо продолжит карьеру в Чемпионшипе

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Сын Роналдиньо продолжит карьеру в Чемпионшипе

Gustavo Aleixo/Cruzeiro/Divulgação

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Нападающий Жоао Мендес, сын легендарного футболиста Роналдиньо, перешёл в "Бернли".

Контракт с английским клубом 19-летний бразилец подписал до 2026 года.

К "Бернли" Мендес присоединился на правах свободного агента. Ранее Жоао выступал за молодёжные команды "Барселоны" и "Крузейро".

Напомним, в прошлом сезоне "Бернли" вылетел в Чемпионшип, заняв 19-е место в турнирной таблице АПЛ.

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Роналдиньо Чемпионшип Бернли
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Источник:
SPORTbible
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Сергій Кравчук (Луцьк)
15.08.2024 в 10:41
Коли бачу Роналдіньйо - завжи приємні спогади про віртуозний та якісний футбол)
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Комментарии 1
Сергій Кравчук (Луцьк)
15.08.2024 в 10:41
Коли бачу Роналдіньйо - завжи приємні спогади про віртуозний та якісний футбол)
Ответить
0
0

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