Сын Роналдиньо продолжит карьеру в Чемпионшипе
Интересный вариант
Gustavo Aleixo/Cruzeiro/Divulgação
Нападающий Жоао Мендес, сын легендарного футболиста Роналдиньо, перешёл в "Бернли".
Контракт с английским клубом 19-летний бразилец подписал до 2026 года.
К "Бернли" Мендес присоединился на правах свободного агента. Ранее Жоао выступал за молодёжные команды "Барселоны" и "Крузейро".
Напомним, в прошлом сезоне "Бернли" вылетел в Чемпионшип, заняв 19-е место в турнирной таблице АПЛ.
Joao Mendes, son of Brazilian icon Ronaldinho, has signed for Burnley from Barcelona ????????— SPORTbible (@sportbible) August 14, 2024
The 19 year-old has signed a professional contract with the Championship club until 2026 ✍️
Turf Moor will be hoping to see some joga bonito ???? pic.twitter.com/CfronHgLdO
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