Жирона арендовала испанского голкипера Марселя
Воспитанник возвращается в родной клуб
Фото: Олімпік Марсель
"Жирона" объявила об аренде вратаря "Марселя" Пау Лопеса.
Согласно заключённому соглашению, 29-летний футболист проведёт в составе каталонского клуба один год.
Стоит отметить, что Лопес является воспитанником "Жироны". Правда, за основную команду Пау не провёл ни одного матча.
В течение своей карьеры Лопес успел помимо "Марселя" поиграть в "Роме", "Бетисе" и "Эспаньоле". Тажке на его счету две игры за сборную Испании.
BENVINGUT PAU! ????— Girona FC (@GironaFC) August 16, 2024
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