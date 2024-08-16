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Жирона арендовала испанского голкипера Марселя

Трансферы

Воспитанник возвращается в родной клуб

Жирона арендовала испанского голкипера Марселя

Фото: Олімпік Марсель

Новина українською

"Жирона" объявила об аренде вратаря "Марселя" Пау Лопеса.

Согласно заключённому соглашению, 29-летний футболист проведёт в составе каталонского клуба один год.

Стоит отметить, что Лопес является воспитанником "Жироны". Правда, за основную команду Пау не провёл ни одного матча.

В течение своей карьеры Лопес успел помимо "Марселя" поиграть в "Роме", "Бетисе" и "Эспаньоле". Тажке на его счету две игры за сборную Испании.

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Марсель Пау Лопес аренда Жирона
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Источник:
Girona
Опубликовал: Александр Бураков
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