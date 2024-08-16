Жирона арендовала испанского голкипера Марселя

"Жирона" объявила об аренде вратаря "Марселя" Пау Лопеса.

Согласно заключённому соглашению, 29-летний футболист проведёт в составе каталонского клуба один год.

Стоит отметить, что Лопес является воспитанником "Жироны". Правда, за основную команду Пау не провёл ни одного матча.

В течение своей карьеры Лопес успел помимо "Марселя" поиграть в "Роме", "Бетисе" и "Эспаньоле". Тажке на его счету две игры за сборную Испании.