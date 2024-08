Экс-защитник Барселоны Алонсо готов перейти в топ-клуб АПЛ

33-летний испанский защитник Маркос Алонсо серьёзно заинтересован в переходе в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает GiveMeSport.

Отмечается, что Маркос мог бы стать неплохой альтернативой для подверженного травмам Люка Шоу. Также "красные дьяволы" рассматривают на эту позицию кандидатуру левого латераля "Тоттенхэма" Серхи Регилона.

Напомним, Алонсо покинул "Барселону" этим летом на правах свободного агента. Ранее испанец также выступал за "Челси", "Сандерленд", "Фиорентину", "Болтон" и молодёжные команды "Реала".

