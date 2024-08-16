Экс-защитник Барселоны Алонсо готов перейти в топ-клуб АПЛ
Опытный фулбек может вернуться в чемпионат Англии
Getty Images/Global Images Ukraine
33-летний испанский защитник Маркос Алонсо серьёзно заинтересован в переходе в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает GiveMeSport.
Отмечается, что Маркос мог бы стать неплохой альтернативой для подверженного травмам Люка Шоу. Также "красные дьяволы" рассматривают на эту позицию кандидатуру левого латераля "Тоттенхэма" Серхи Регилона.
Напомним, Алонсо покинул "Барселону" этим летом на правах свободного агента. Ранее испанец также выступал за "Челси", "Сандерленд", "Фиорентину", "Болтон" и молодёжные команды "Реала".
????????| Marcos Alonso would “love to join” Manchester United after becoming a free agent by leaving Barcelona.— CentreGoals. (@centregoals) August 16, 2024
[@FabrizioRomano via @GiveMeSport] pic.twitter.com/Cwklb0KAp4
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