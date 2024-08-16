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Тоттенхэм подписал воспитанника ПСЖ из Чемпионшипа

Трансферы
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Усиление атакующей линии "шпор"

Тоттенхэм подписал воспитанника ПСЖ из Чемпионшипа

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий Вильсон Одобер перешёл из "Бёрнли" в "Тоттенхэм".

Срок действия контракта 19-летнего футболиста с лондонским клубом рассчитан до 2029 года. За "шпор" Вильсон будет выступать под 18-м номером. По информации журналиста Бена Джейкобса, сумма трансфера составила 25 млн. евро.

Одобер начал свою карьеру в академии "Пари Сен-Жермен", а в июле 2022 года перебрался в "Труа", где забил 4 гола в 32 матчах. Прошлый сезон француз провёл в составе "Бёрнли", отличившись 4 забитыми мячами и 3 ассистами в 33 играх.

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Источник:
Tottenham Hotspur
Опубликовал: Александр Бураков
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