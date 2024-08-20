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Брайтон совершил самый дорогой трансфер в своей истории

Трансферы

Оправдает ли надежды?

Брайтон совершил самый дорогой трансфер в своей истории

Brighton

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"Брайтон" объявил о подписании нападающего "Лидса" Жоржиньо Рюттера.

Контракт 22-летнего француза с "чайками" рассчитан до лета 2029 года.

Сообщается, что "Брайтон" активировал пункт о выплате отступных, и выкупил Жоржиньо за 40 млн. фунтов, что является рекордной суммой в истории клуба.

В прошлом сезоне Рюттер записал на свой счёт 8 голов и 16 результативных передач в 51 матче во всех турнирах.

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Источник:
Brighton
Опубликовал: Александр Бураков
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