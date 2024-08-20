Брайтон совершил самый дорогой трансфер в своей истории
Оправдает ли надежды?
Brighton
"Брайтон" объявил о подписании нападающего "Лидса" Жоржиньо Рюттера.
Контракт 22-летнего француза с "чайками" рассчитан до лета 2029 года.
Сообщается, что "Брайтон" активировал пункт о выплате отступных, и выкупил Жоржиньо за 40 млн. фунтов, что является рекордной суммой в истории клуба.
В прошлом сезоне Рюттер записал на свой счёт 8 голов и 16 результативных передач в 51 матче во всех турнирах.
We are delighted to confirm the signing of Georginio Rutter from Leeds United! ????— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 19, 2024
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Brighton
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Калитвинцев будет играть в Первой лиге, УАФ проверит матч Металлиста 1925. Главные новости за 19 августа
- Стало известно, кто в АПЛ предложил за Цыганкова 30 млн евро
- Вацко: Динамо отказалось от подписания Герреро, чтобы не портить атмосферу в раздевалке
- Жирона арендовала испанского голкипера Марселя
- У тернопольской Нивы появился новый инвестор, которого ранее связывали с ФК Львов
- Путин: Россия столкнулась с кризисом на "украинском направлении"
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн