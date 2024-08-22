Соперник Динамо в Лиге чемпионов усилился полузащитником Ливерпуля
Трансферная кампания "красных быков" продолжается
Salzburg
"Зальцбург" объявил о подписании хавбека "Ливерпуля" Бобби Кларка.
19-летний футболист заключил контракт с австрийским клубом до 30 июня 2029 года.
По информации журналиста Фабрицио Романо, трансфер Кларка обошёлся "Зальцбургу" в 10 млн. евро. При этом за мерсисайдцами останется приоритетное право выкупа и получение 17,5% от последующей продажи Бобби.
Кларк перешёл в "Ливерпуль" из "Ньюкасла" в 2021 году. С тех пор он сыграл 14 матчей в составе основной команды "красных", отличившись одним голом и двумя результативными передачами.
Welcome to your new home, Bobby. ????⚪️ pic.twitter.com/TqkSn2YPiS— FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) August 22, 2024
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Источник:Salzburg
Опубликовал: Александр Бураков
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