Воскрешения старого Реала. Рамос может перейти в команду Роналду
В настоящее время 38-летний испанец является свободным агентом
Фото: @sergioramos
Криштиану Роналду предлагает Серхио Рамосу перейти в "Аль-Наср". Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, португальский нападающий призывает Рамоса присоединиться к Саудовской лиге. Тем временем 38-летний испанец предпочитает продолжение карьеры в MLS. Сообщается, что Рамосом интересуется новый клуб "Сан-Диего", который появится в MLS в 2025 году.
Напомним, в сезоне 2023/24 Серхио Рамос провел 37 матчей за "Севилью", отметившись 7 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Сейчас испанец является свободным агентом.
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Источник:Fichajes.net
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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