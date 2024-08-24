Воскрешения старого Реала. Рамос может перейти в команду Роналду

Криштиану Роналду предлагает Серхио Рамосу перейти в "Аль-Наср". Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, португальский нападающий призывает Рамоса присоединиться к Саудовской лиге. Тем временем 38-летний испанец предпочитает продолжение карьеры в MLS. Сообщается, что Рамосом интересуется новый клуб "Сан-Диего", который появится в MLS в 2025 году.

Напомним, в сезоне 2023/24 Серхио Рамос провел 37 матчей за "Севилью", отметившись 7 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Сейчас испанец является свободным агентом.