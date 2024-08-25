Официально: Ювентус подписал лидера Фиорентины

Туринский "Ювентус" объявил о трансфере вингера "Фиорентины" Нико Гонсалеса. Футболист и клуб подписали контракт до 30-го июня 2028-го года.

"Фиалки" уточнили, что это однолетняя аренда с обязательным выкупом. Сумма сделки не сообщается. Рыночная стоимость 26-летнего Гонсалеса, по данным Transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 игрок провел 44 матча за "Фиорентину", в которых забил 16 голов и отдал 5 результативных передач.