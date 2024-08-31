Новые команды Санчо и Стерлинга, Брентфорд продал форварда за 40 млн евро

Джейдон Санчо попытается во второй раз проявить себя в АПЛ – на этот раз в составе "Челси" на правах аренды. В первой половине 2024 года футболист временно вернулся в дортмундскую "Боруссию".

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Рахим Стерлинг присоединился к "Арсеналу" также к концу сезона. Соглашение не предусматривает опцию выкупа. За 2 года в "Челси" форвард забил 19 голов и отдал 12 ассистов в 81 встрече.

"Брентфорд" продал Айвена Тони в "Аль-Ахли" за 40 млн евро (по другой информации - 42 млн). Нападающий провел в команде 4 сезона и оформил 95 результативных действий в 141 поединке.