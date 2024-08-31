Леганес арендовал нападающего Дортмунда, Нкетиа продали в другой лондонский клуб, Заха возвращается в топ-лигу
Ряд подтвержденных трансферов от Романо
Фото - Кристал Пелас
Себастьян Алле попробует свои силы в Ла Лиге. "Леганес" арендовал ивуарийского форварда до конца сезона. В прошлой кампании он сыграл всего 19 матчей из-за серии повреждений.
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"Кристалл Пелас" купил Эдди Нкетиа за 25 млн евро + 5 млн бонусами. 25-летний нападающий так и не смог стать основным в составе "канониров", хотя дебютировал еще в сезоне 2017/18.
Вильфрид Заха временно усилит "Лион". Французский клуб заплатил "Галатасараю" 3 млн за арендное соглашение.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Александр Симченко
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