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Леганес арендовал нападающего Дортмунда, Нкетиа продали в другой лондонский клуб, Заха возвращается в топ-лигу

Трансферы
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Ряд подтвержденных трансферов от Романо

Леганес арендовал нападающего Дортмунда, Нкетиа продали в другой лондонский клуб, Заха возвращается в топ-лигу

Фото - Кристал Пелас

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Себастьян Алле попробует свои силы в Ла Лиге. "Леганес" арендовал ивуарийского форварда до конца сезона. В прошлой кампании он сыграл всего 19 матчей из-за серии повреждений.

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"Кристалл Пелас" купил Эдди Нкетиа за 25 млн евро + 5 млн бонусами. 25-летний нападающий так и не смог стать основным в составе "канониров", хотя дебютировал еще в сезоне 2017/18.

Вильфрид Заха временно усилит "Лион". Французский клуб заплатил "Галатасараю" 3 млн за арендное соглашение.

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Уилфрид Заха Себастьен Аллер Эдвард Нкетиа
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Александр Симченко
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