Трансфер Осимхена в Челси сорвался. Если его не продадут, то он не будет играть в первой команде Наполи
Руководство партенопейцев готово к радикальным решениям
Twitter Official SSC Napoli
Делегация лондонского клуба покидает Неаполь без соглашения с местной командой о переходе Виктора Осимхена. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Если в ближайшие дни не удастся договориться о трансфере с одним из представителей Саудовской Аравии, форвард продолжит защищать цвета "Наполи". Вот только в первой команде он уже играть не будет.
Менеджмент кампанийцев надеется заработать на его продаже, тем более, что в коллективе появился Ромелу Лукаку.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Александр Симченко
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