Трансфер Осимхена в Челси сорвался. Если его не продадут, то он не будет играть в первой команде Наполи

Делегация лондонского клуба покидает Неаполь без соглашения с местной командой о переходе Виктора Осимхена. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Если в ближайшие дни не удастся договориться о трансфере с одним из представителей Саудовской Аравии, форвард продолжит защищать цвета "Наполи". Вот только в первой команде он уже играть не будет.

Менеджмент кампанийцев надеется заработать на его продаже, тем более, что в коллективе появился Ромелу Лукаку.