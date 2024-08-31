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Челси официально взял в аренду звездного полузащитника МЮ - он играет на позиции Мудрика

Трансферы

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Челси официально взял в аренду звездного полузащитника МЮ - он играет на позиции Мудрика

Фото: Челсі

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Лондонский "Челси" объявил о подписании вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо. Игрок присоединился к "синим" на правах аренды с обязательным выкупом следующим летом.

Рыночная стоимость Санчо, по данным Transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.

Вторую часть прошлого сезона англичанин провел на правах аренды в "Боруссии" Дортмунд. В 21-м матче за немецкую команду футболист забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

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Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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Источник:
Челсі
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
31.08.2024 в 23:14
На лавці сидітиме!...)На цій же позиції 100 млн грають...)))))
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
31.08.2024 в 23:14
На лавці сидітиме!...)На цій же позиції 100 млн грають...)))))
Ответить
0
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