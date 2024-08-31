Челси официально взял в аренду звездного полузащитника МЮ - он играет на позиции Мудрика
Еще один новичок
Фото: Челсі
Лондонский "Челси" объявил о подписании вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо. Игрок присоединился к "синим" на правах аренды с обязательным выкупом следующим летом.
Рыночная стоимость Санчо, по данным Transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.
Вторую часть прошлого сезона англичанин провел на правах аренды в "Боруссии" Дортмунд. В 21-м матче за немецкую команду футболист забил 3 гола и отдал 2 ассиста.
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Источник:Челсі
Опубликовал: Виктор Иванчук
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31.08.2024 в 23:14
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