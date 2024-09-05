Экс-полузащитник Ворсклы мог переехать во Львов, но будет играть в Косово
В мае еще защищал цвета полтавской команды
Наджиб Якубу еще 6 лет назад покинул нигерийский "Найджер Торнадос" и на правах свободного агента подписал контракт с "Ворсклой". Но закрепиться в украинском коллективе он так и не смог (77 встреч во всех турнирах).
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Летом футболист сборной Нигера стал искать новые варианты продолжения карьеры. Полузащитник мог присоединиться к львовскому "Руху", но по результатам просмотра клуб Козловского отказал ему.
Наджиб присоединится к "Приштине" – одной из главных команд чемпионата Косово. Добавим, что кроме "Ворсклы" Якубу играл в Европе еще в финском "Ильвесе" на правах аренды.
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