Суркис одобряет. Перес готов продать Винисиуса
Но это должно быть щедрое предложение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В El Gol Digital утверждают, что бразилец не входит в перечень неприкосновенных футболистов "Реала". Это означает, что "королевский клуб" открыт к переговорам о потенциальном трансфере. Вот только не так много команд могут позволить себе эту сделку.
Президент "лос бланкос" Флорентино Перес готов обсудить переход Жуниора, если поступит предложение в размере 300 млн евро. Также отмечается, что Мадрид будет рассматривать варианты уже после этого сезона.
Рыночная стоимость Винисиуса оценивается в 191,5 млн. евро. В последних трех сезонах бразилец оформил 115 результативных действий.
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Источник:El Gol Digital
Опубликовал: Александр Симченко
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