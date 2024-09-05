Суркис одобряет. Перес готов продать Винисиуса

В El Gol Digital утверждают, что бразилец не входит в перечень неприкосновенных футболистов "Реала". Это означает, что "королевский клуб" открыт к переговорам о потенциальном трансфере. Вот только не так много команд могут позволить себе эту сделку.

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Президент "лос бланкос" Флорентино Перес готов обсудить переход Жуниора, если поступит предложение в размере 300 млн евро. Также отмечается, что Мадрид будет рассматривать варианты уже после этого сезона.

Рыночная стоимость Винисиуса оценивается в 191,5 млн. евро. В последних трех сезонах бразилец оформил 115 результативных действий.