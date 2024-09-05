  1. UA-Футбол ⚽
  2. Трансферы
  3. Суркис одобряет. Перес готов продать Винисиуса
В тренде

Суркис одобряет. Перес готов продать Винисиуса

Трансферы
Обновлено

Но это должно быть щедрое предложение

Суркис одобряет. Перес готов продать Винисиуса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В El Gol Digital утверждают, что бразилец не входит в перечень неприкосновенных футболистов "Реала". Это означает, что "королевский клуб" открыт к переговорам о потенциальном трансфере. Вот только не так много команд могут позволить себе эту сделку.

Читайте такжеПерес лично поддержал Винисиуса в расистском скандале. Бразилец спокоен

Президент "лос бланкос" Флорентино Перес готов обсудить переход Жуниора, если поступит предложение в размере 300 млн евро. Также отмечается, что Мадрид будет рассматривать варианты уже после этого сезона.

Рыночная стоимость Винисиуса оценивается в 191,5 млн. евро. В последних трех сезонах бразилец оформил 115 результативных действий.

По теме
yellow-arrow
Экс-полузащитник Ворсклы мог переехать во Львов, но будет играть в Косово
yellow-arrow
Челси официально взял в аренду звездного полузащитника МЮ - он играет на позиции Мудрика
yellow-arrow
Трансфер Осимхена в Челси сорвался. Если его не продадут, то он не будет играть в первой команде Наполи
Флорентино Перес Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
El Gol Digital
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости