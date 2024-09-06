Футболист Лиона расплакался и убежал, сорвав трансфер в клуб АПЛ

Ганский вингер "Лиона" Эрнест Нуама в последний день трансферного окна отказался переходить в "Фулхэм". Представитель АПЛ предложил за таланта 19 млн евро и стороны приближались к завершению соглашения.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Однако во время медицинского осмотра в Париже Нуама эмоционально сломался и расплакался. По информации L'Equipe, футболист на время просто исчез.

Вингер очень хотел остаться в "Олимпике" и бороться за место в основе. Он принял предложение "Фулхэма" под давлением, но так и не смог довести трансфер до логического завершения. Владелец клуба Джон Текстор даже принес извинения игроку за попытку его продать без его желания.