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Футболист Лиона расплакался и убежал, сорвав трансфер в клуб АПЛ

Трансферы
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Не все стремятся выступать в Премьер-лиге

Футболист Лиона расплакался и убежал, сорвав трансфер в клуб АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ганский вингер "Лиона" Эрнест Нуама в последний день трансферного окна отказался переходить в "Фулхэм". Представитель АПЛ предложил за таланта 19 млн евро и стороны приближались к завершению соглашения.

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Однако во время медицинского осмотра в Париже Нуама эмоционально сломался и расплакался. По информации L'Equipe, футболист на время просто исчез.

Вингер очень хотел остаться в "Олимпике" и бороться за место в основе. Он принял предложение "Фулхэма" под давлением, но так и не смог довести трансфер до логического завершения. Владелец клуба Джон Текстор даже принес извинения игроку за попытку его продать без его желания.

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Лион Фулхэм (Лондон) Джон Текстор
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Источник:
L’Équipe
Опубликовал: Александр Симченко
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