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Барселона может бесплатно подписать одного из лучших форвардов Лиги 1

Трансферы
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Но придется подождать

Барселона может бесплатно подписать одного из лучших форвардов Лиги 1

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Sport.es сообщает, что Джонатан Дэвид может присоединиться к каталонцам. Как отмечает источник, нападающий "Лилля" все еще не продолжал сотрудничество с клубом. Если ничего не поменяется, то летом он получит статус свободного агента.

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Утверждается, что футболист не хочет продлевать контракт, несмотря на предложения от "догов". "Барселона" следит за ситуацией вокруг 24-летнего игрока.

Канадский бомбардир усилил состав "боксеров" в августе 2020 года. "Гент" заработал на трансфере нападающего 27 млн ​​евро. С тех пор он забил 91 гол в 194 матчах во всех турнирах.

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Барселона Джонатан Дэвид
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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Александр Симченко
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