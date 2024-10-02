Барселона может бесплатно подписать одного из лучших форвардов Лиги 1
Но придется подождать
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Sport.es сообщает, что Джонатан Дэвид может присоединиться к каталонцам. Как отмечает источник, нападающий "Лилля" все еще не продолжал сотрудничество с клубом. Если ничего не поменяется, то летом он получит статус свободного агента.
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Утверждается, что футболист не хочет продлевать контракт, несмотря на предложения от "догов". "Барселона" следит за ситуацией вокруг 24-летнего игрока.
Канадский бомбардир усилил состав "боксеров" в августе 2020 года. "Гент" заработал на трансфере нападающего 27 млн евро. С тех пор он забил 91 гол в 194 матчах во всех турнирах.
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