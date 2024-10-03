Ливерпуль нашел наследника Салаха в Бундеслиге
Потенциальный трансфер может обойтись в 50 млн евро
Фото: BVB
По информации Bild, "Ливерпуль" рассматривает подписание вингера дортмундской "Боруссии" Карима Адейеми на замену 32-летнему Мохамеду Салаху, который может покинуть клуб уже в ближайшее лето.
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Считается, что Адейеми – это кандидатура экс-наставника мерсисайдцев Юргена Клоппа. Летом в СМИ писали об интересе к немецкому футболисту со стороны "Челси" и "Ювентуса".
В матче против "Селтика" Карим забил 3 гола в течение первого тайма. В этом сезоне на счету игрока 8 поединков, 5 голов и 5 ассистов.
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Источник:Bild
Опубликовал: Александр Симченко
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