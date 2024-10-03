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Услуги Балотелли предложили команде, в которой выступает украинец

Трансферы
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Марио продолжает поиск нового клуба

Услуги Балотелли предложили команде, в которой выступает украинец

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Дженоа" получил предложение о переходе нападающего Марио Балотелли в статусе свободного агента.

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Экс-форвард сборной Италии стремится вернуться в Серию А, о чем сам недавно заявлял в одном из интервью. Источник отмечает, что игрок предложил свои услуги еще одному клубу итальянской элиты.

34-летний Балотелли остается без работы с лета, когда покинул "Адану Демирспор". В Италии форвард выступал в последний раз в составе "Монцы" в сезоне 2020/21. Главный приоритет "грифонов" – поиск замены травмированному Руслану Малиновскому.

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Источник:
Nicolò Schira
Опубликовал: Александр Симченко
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