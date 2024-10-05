  1. UA-Футбол ⚽
  2. Трансферы
  3. Официально: Манчестер Юнайтед подписал нападающего Арсенала U-18, которого сравнивают с Осимхеном
В тренде

Официально: Манчестер Юнайтед подписал нападающего Арсенала U-18, которого сравнивают с Осимхеном

Трансферы
Обновлено

Игрок присоединится к красным дьяволам летом

Официально: Манчестер Юнайтед подписал нападающего Арсенала U-18, которого сравнивают с Осимхеном

Фото - Fabrizio Romano

Новина українською

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что Чидо Оби-Мартин стал новичком МЮ. Юноша сможет выступать в составе команды уже со следующего сезона.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Датский нападающий, которому в конце осени исполнится 17 лет, делал первые шаги в футболе в академии "КБ Копенгаген". В 14 форвард нигерийского происхождения попал в структуру "Арсенала".

В дебютном стартовом матче в составе "канониров" U-18 он оформил хет-трик в ворота "Саутгемптона". На момент встречи Чидо было 15 лет. Также Оби-Мартин имеет опыт выступлений в юношеских сборных Дании.

По теме
yellow-arrow
Услуги Балотелли предложили команде, в которой выступает украинец
yellow-arrow
Ливерпуль нашел наследника Салаха в Бундеслиге
yellow-arrow
Барселона может бесплатно подписать одного из лучших форвардов Лиги 1
Арсенал (Лондон) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости