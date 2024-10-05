Официально: Манчестер Юнайтед подписал нападающего Арсенала U-18, которого сравнивают с Осимхеном

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что Чидо Оби-Мартин стал новичком МЮ. Юноша сможет выступать в составе команды уже со следующего сезона.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Датский нападающий, которому в конце осени исполнится 17 лет, делал первые шаги в футболе в академии "КБ Копенгаген". В 14 форвард нигерийского происхождения попал в структуру "Арсенала".

В дебютном стартовом матче в составе "канониров" U-18 он оформил хет-трик в ворота "Саутгемптона". На момент встречи Чидо было 15 лет. Также Оби-Мартин имеет опыт выступлений в юношеских сборных Дании.