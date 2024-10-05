Официально: Манчестер Юнайтед подписал нападающего Арсенала U-18, которого сравнивают с Осимхеном
Игрок присоединится к красным дьяволам летом
Фото - Fabrizio Romano
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что Чидо Оби-Мартин стал новичком МЮ. Юноша сможет выступать в составе команды уже со следующего сезона.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Датский нападающий, которому в конце осени исполнится 17 лет, делал первые шаги в футболе в академии "КБ Копенгаген". В 14 форвард нигерийского происхождения попал в структуру "Арсенала".
В дебютном стартовом матче в составе "канониров" U-18 он оформил хет-трик в ворота "Саутгемптона". На момент встречи Чидо было 15 лет. Также Оби-Мартин имеет опыт выступлений в юношеских сборных Дании.
Популярное сейчас
- Пенальти на последней минуте спасает Рух от поражения. Арбитр долго не мог решить, назначать ли удар с отметки
- УПЛ. Александрия – Рух 1:1. Безумная развязка в Александрии
- Барселона определилась по поводу будущего Фати
- Услуги Балотелли предложили команде, в которой выступает украинец
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права