Челси здесь, но не из-за Мудрика. Провальные трансферы лета 2023 года

В летнее трансферное окно 2023 клубы тратили большие суммы на подписание новых игроков, пытаясь укрепить свои составы и улучшить результаты на поле. Однако не все эти трансферы оправдали ожидания. Некоторые из них обернулись настоящим провалом, когда новички не смогли найти свою игру или же не адаптировались к новым условиям. Прошел год и уже можно сделать определенные выводы об успешности трансферов. В этой статье мы рассмотрим наиболее провальные трансферы лета 2023 года, которые оставили болельщиков разочарованными, а клубы – с убытками.

Неудачные трансферы "Челси"

"Челси" еще в "эпоху Абрамовича" имел репутацию клуба, который не жалел средств на трансферы. Однако с приходом в клуб Боули расходы на новых игроков вышли на более высокий уровень. Не стало исключением и лето 2023 года, когда лондонцы потратили солидную сумму денег.

Моизес Кайседо ("Брайтон" - "Челси", 116 млн евро)

Трансфер Моизеса Кайседо из "Брайтона" в "Челси" стал одним из главных событий летнего трансферного окна 2023 года. Молодой эквадорский полузащитник привлек внимание топ-клубов Европы благодаря своим блестящим выступлениям за "Брайтон". Лондонский клуб искал замену покинувшему команду Н'Голо Канте и считал, что Кайседо способен стать ключевым игроком в центре поля.

Трансфер Кайседо в "Челси" стал самым дорогим в истории между английскими клубами, поскольку "синие" согласились заплатить за него рекордные 116 миллионов евро. Процесс переговоров был долгим и сложным, ведь интерес к игроку также проявлял "Ливерпуль", но в конце концов Кайседо избрал именно "Челси".

Ожидалось, что Кайседо станет ключевым игроком в центре поля "Челси". Однако его дебют оказался не столь удачным, как надеялись. Уже в первом матче против "Вест Гэма" Кайседо допустил грубую ошибку, заработав пенальти, в значительной степени повлиявшее на поражение команды. В дальнейших выступлениях были заметны признаки нервозности и недостаточной адаптации к новым условиям. Кроме того, отсутствие стабильности в игре "Челси" в целом, смены тренерского штаба и постоянные ротации состава не способствовали быстрому прогрессу эквадорца.

По состоянию на сегодняшний день трансфер Кайседо выглядит спорным. С одной стороны, "Челси" приобрел очень перспективного игрока, способного стать лидером команды в будущем. Однако высокая трансферная сумма и неудачные выступления в течение первого сезона вызвали разочарование среди болельщиков и специалистов. Кайседо, без сомнения, имеет потенциал стать топовым игроком, но его адаптация в "Челси" еще не завершена. Оправдает ли этот трансфер ожидания, зависит от того, как быстро он сможет найти свою игру и насколько стабильная будет его форма в будущем.

Ромео Лавия ("Саутгемптон" - "Челси", 62,1 млн евро)

Ромео Лавия привлек внимание футбольного мира своей игрой за "Саутгемптон" в сезоне 2022-2023 гг. "Челси" отдал за Лавию более 62 млн евро. Его переход в состав "пенсионеров" состоялся на фоне серьезной конкуренции с другими клубами, в том числе с "Ливерпулем", также стремившимся подписать молодого бельгийца. Однако "Челси" оказался более убедительным и предложил игроку лучшие условия.

После перехода Лавия столкнулся с проблемами. В начале сезона Ромео проигрывал конкуренцию своим партнерам, впоследствии получил травму, из-за которой не играл несколько месяцев. 27 декабря бельгиец сыграл свой первый матч в АПЛ за "Челси" (33 минуты). Как оказалось, это был его последний матч в этом сезоне. Молодой полузащитник получил очередную травму, от которой он не восстановился до конца сезона. Новый сезон начинался более оптимистично, Лавия прошел полноценную предсезонную подготовку, вышел в старте на первый матч АПЛ своей команды. Однако дальше Ромео снова получил травму, от которой восстанавливается до сих пор.

Трансфер Лавия в "Челси" пока не оправдал ожиданий. Несмотря на большой потенциал и высокую трансферную сумму, игрок не смог принести пользу клубу в первом сезоне. Теперь этот переход больше выглядит как инвестиция в будущее, чем мгновенное усиление. У Лавии все еще есть шанс стать важным игроком для "Челси", но для этого ему нужно восстановиться от травм и получить больше возможностей проявить себя на поле.

Кристофер Нкунку ("РБ Лейпциг" - "Челси", 60 млн евро)

Кристофер Нкунку – французский атакующий полузащитник, ставший звездой Бундеслиги, выступая за "РБ Лейпциг". В сезоне 2021-2022 гг. он забил 35 голов и отдал 20 ассистов во всех турнирах. После столь впечатляющих выступлений интерес к Нкунку со стороны топ-клубов был большим и "Челси" выиграл борьбу за игрока. Переход официально подтвердили в июне 2023 года, когда лондонский клуб заплатил около 60 млн евро за французского игрока. Болельщики "Челси" надеялись, что его скорость, техника и голеадорские качества помогут команде в атаке.

Кристофер хорошо провел предсезонную подготовку, однако перед стартом сезона 2023-2024 гг. получил серьезную травму колена, что заставило его пропустить значительную часть сезона. Эта травма стала большим ударом также для "Челси", ведь клуб рассчитывал на его быструю интеграцию в команду и участие в ключевых матчах на старте сезона.

Из-за отсутствия игровой практики по "Челси" полноценно оценить игру Нкунку пока невозможно. Однако его потенциал и достижения в "Лейпциге" дают основания полагать, что после восстановления он может стать одним из ключевых игроков атакующей линии "Челси". Если Нкунку сможет вернуться на уровень, который он демонстрировал до травмы, то у этого трансфера есть все шансы стать успешным и принести значительную пользу "Челси" в долгосрочной перспективе.

Неудачные трансферы "ПСЖ"

Гонсало Рамуш ("Бенфика" - "ПСЖ", 80 млн. евро)

Гонсало Рамуш – португальский нападающий, ставший одной из главных звезд "Бенфики" в сезоне 2022-2023 гг. Его выступления привлекли внимание топ-клубов Европы, особенно после Чемпионата мира 2022, где он, в частности, отличился хет-триком в матче за сборную Португалия против Швейцарии в плей-офф. В "Бенфике" Рамуш был главным бомбардиром команды, забив 27 голов во всех турнирах за сезон.

После ухода Лионеля Месси и в связи с возможным уходом Килиана Мбаппе летом 2023 года "ПСЖ" активно искал усиление в атакующей линии. Парижане видели в Гонсало Рамуше молодого и перспективного нападающего, который мог бы стать новой звездой клуба. Трансфер португальца в "ПСЖ" был оформлен летом 2023 года на правах аренды с обязательным выкупом в 2024 году. Общая сумма сделки составила около 80 млн. евро, включая бонусы.

В начале сезона 2023-2024 гг. Гонсало Рамуш не сразу смог показать свои лучшие качества. Ему понадобилось время для адаптации к новому чемпионату и стилю игры "ПСЖ". В первых матчах он не демонстрировал уверенности, не реализовал много моментов. После нескольких месяцев адаптации ситуация улучшилась и португалец начал регулярно забивать важные голы. По итогам сезона Гонсало отличился 14 раз во всех турнирах. Это неплохой результат, но от трансфера за 80 млн евро хочется большего.

По состоянию на текущий момент трансфер Гонсало Рамуша нельзя считать полностью удачным. Он не стал ключевой звездой "ПСЖ", но его прогресс во второй половине сезона внушает оптимизм. Важно также учесть, что Рамуш еще молод и имеет время для развития, а его потенциал очевиден.

Рандаль Коло Муани (“Айнтрахт” – “ПСЖ”, 95 млн евро)

Конкурент Рамуша Рандаль Коло Муани заинтересовал "ПСЖ" после яркого сезона во франкфуртском "Айнтрахте" и впечатляющего выступления за сборную Франции на Чемпионате мира 2022. Он забил 23 гола и сделав 17 ассистов за "Айнтрахт" во всех турнирах сезона 2022-2023 гг.

Трансфер Коло Муани в "ПСЖ" был осуществлен в последние дни летнего трансферного окна 2023 года. Парижский клуб заплатил около 95 млн евро за игрока, что стало одним из самых больших трансферов того лета. Коло Муани настаивал на переходе к "ПСЖ", даже пропустив тренировку "Айнтрахта" в конце августа, чтобы ускорить завершение соглашения. После прихода в "ПСЖ" Коло Муани играл регулярно, однако ему не хватало стабильности в реализации моментов. За весь сезон Рандаль забил всего 10 голов во всех турнирах.

По состоянию на данный момент трансфер Коло Муани в "ПСЖ" все еще выглядит перспективным, но французу все нужно доводить на поле. В текущем сезоне игрок не всегда попадал в основу команды, в то время как на позиции форварда выходил Марко Асенсио. Шансы еще проявить себя есть, но его не так много.

Неудачные трансферы саудитов

Карим Бензема ("Реал" - "Аль-Иттихад", свободный агент)

Карим Бензема после десяти лет успешной игры в мадридском "Реале" решил завершить свою европейскую карьеру и принять новый вызов. Летом 2023 года он неожиданно перешел в саудовский клуб "Аль-Иттихад". Этот трансфер стал частью масштабной кампании по привлечению мировых звезд в Саудовскую Аравию, которая инвестирует большие средства в развитие своего футбола.

Бензема покинул "Реал" после очень успешного периода, где он выиграл множество трофеев, в том числе пять титулов Лиги чемпионов, и получил "Золотой мяч" в 2022 году. Предложение "Аль-Иттихада" предусматривало финансовые условия на уровне звездных контрактов, схожих с тем, что получил Роналду в "Аль-Насре". Контракт с клубом, по разным оценкам, приносит французу около 200 млн евро в год, что делает его одним из самых высокооплачиваемых футболистов в мире. Саудовский клуб стремился не только усилить команду, но и привлечь игрока с огромной репутацией, что повысило интерес к их лиге со стороны международной аудитории.

В течение первого сезона дела у Карима шли не очень, он конфликтовал с тренерами и руководством, несколько раз был отстранен от тренировок с командой и явно не отрабатывал получаемую зарплату. Из-за конфликта с Бенземой был уволен главный тренер саудитов Нуну Эшпириту Санту. Со следующим тренером (Марсело Гальярдо) у француза тоже были недоразумения. В итоге "Аль-Иттихад" занял 5 место в чемпионате, а Бензема в 21 матче сумел отличиться 9 голами. Это очевидно не тот результат, на который рассчитывало руководство. В текущем сезоне дела как команды, так и Бензема обстоят гораздо лучше. "Аль-Иттихад" идет на 2 позиции, а Бензема в 6 матчах уже забил 7 голов.

По итогам прошедшего сезона трансфер Бензема можно считать явно провальным. Ситуация наладилась в текущем сезоне, однако стоит помнить, что цель приглашения Бензема больше заключается в популяризации местного чемпионата и помощи молодым игрокам, чем в спортивных показателях.

Неймар ("ПСЖ" - "Аль-Хиляль", 90 млн евро)

Неймар – один из самых ярких и талантливых футболистов своего поколения, долгое время являвшийся одной из главных звезд европейского футбола. Его трансфер в 2017 году из "Барселоны" в "ПСЖ" за рекордные 222 млн евро до сих пор остается самым дорогим в истории футбола. Однако, несмотря на индивидуальные успехи и поразительную статистику в Париже, Неймар не сумел полностью оправдать ожидания, связанные с выигрышем Лиги чемпионов и амбициями стать главным претендентом на "Золотой мяч". Его карьеру в "ПСЖ" сопровождали травмы, отсутствие стабильности, критика его поведения и постоянные слухи о возвращении в "Барселону".

Лето 2023 стало поворотным моментом для Неймара, когда стало очевидно, что его будущее в д д "ПСЖ" под вопросом. Парижский клуб провел серьезную перестройку состава и Неймар стал одной из главных фигур, которых "ПСЖ" решил продать, чтобы избавиться от его большого контракта. В августе 2023 года Неймар неожиданно для многих перешел в саудовский клуб "Аль-Хиляль", также ставший частью масштабной стратегии Саудовской Аравии по привлечению мировых футбольных звезд в местную лигу.

Трансфер Неймара в "Аль-Хиляль" был заключен за сумму около 90 млн евро, что стало очередным крупным контрактом для саудовской Pro League. Неймар подписал двухлетний контракт с клубом, где, по сообщениям, получает около 150 млн. евро в год.

Старт сезона в "Аль-Хиляле" Неймар пропустил по болезни. После восстановления бразилец успел отыграть 3 матча, в которых отдал 1 голевую передачу. В октябре 2023 года в матче за сборную Бразилии Неймар получил страшную травму – повреждение передней крестообразной связки и разрыв мениска. Игрок все еще вне игры, хотя уже скоро должен возобновить тренировки.

Трансфер Неймара в "Аль-Хиляль" нельзя считать успешным, учитывая затраты на него и пользу, которую бразилец принес за этот период.

Неудачные трансферы "Манчестер Юнайтед"

Мейсон Маунт ("Челси" - "Манчестер Юнайтед", 64,2 млн евро)

Мейсон Маунт – воспитанник академии "Челси", который прошел через молодежные команды клуба и сыграл важную роль в победе "Челси" в Лиге чемпионов в сезоне 2020-2021 гг. Однако в сезоне 2022-2023 гг. он имел проблемы с формой и травмами а также столкнулся с трудностями из-за смены тренеров и нестабильной ситуации в клубе после его перепродажи новым владельцам. Договор Маунта близился к завершению летом 2024 года, и переговоры о его продлении зашли в тупик. "Манчестер Юнайтед" воспользовался этой ситуацией и оформил трансфер в июле 2023 года за сумму около 64,2 млн евро.

В "МЮ" Маунт столкнулся с некоторыми трудностями в адаптации к новой команде и стилю игры. Его роль в "МЮ" отличается от той, к которой он привык в "Челси", где ему разрешали больше свободы в атаке. Также в течение сезона Мейсон больше боролся с травмами, чем играл. В итоге на его счету 14 матчей в АПЛ и 1 забитый мяч.

Через год трансфер Маунта пока выглядит провальным из-за нестабильности его выступлений и проблем с травмами. Однако, учитывая его талант, универсальность и работоспособность, Мэйсон имеет потенциал стать важным игроком для "МЮ" в долгосрочной перспективе. Если он сможет вернуться в свою лучшую форму и найти свое место в команде тен Гага, этот трансфер может принести желаемый успех клубу и самому игроку.

Андре Онана ("Интер" - "Манчестер Юнайтед", 50 млн. евро)

Андре Онана – камерунский вратарь, переход которого в "Манчестер Юнайтед" состоялся летом 2023 года. После того, как Давид де Хеа покинул "МЮ" после более чем десятилетия в команде, "красные дьяволы" искали вратаря, который лучше отвечал бы современным требованиям игры – с акцентом на владение мячом, контроль во время выходов и игру ногами. Андре хорошо проявил себя в "Аяксе", а затем в "Интере", где помог клубу дойти до финала Лиги чемпионов в сезоне 2022-2023. Он был ключевой фигурой в обороне, демонстрируя уверенность в игре ногами и командной организации оборонных действий.

Эрик тен Гаг, главный тренер "Манчестер Юнайтед", прекрасно знал Онану еще со времен их сотрудничества в "Аякси" и хотел иметь вратаря, который бы соответствовал его стилю игры. Де Хеа часто критиковался за неумение играть ногами, что не отвечало современным требованиям тен Гага, стремившегося строить атакующие действия от обороны.

С самого начала своего пребывания в "МЮ", Онана активно включилась в игру команды. Андре часто выходил далеко за пределы штрафной, чтобы разыгрывать мяч и быстро начинать атаки. В нескольких матчах он допустил ошибки, которые привели к пропущенным головам, что вызвало критику со стороны болельщиков и экспертов. Некоторые из этих ошибок были связаны с рискованным стилем игры и необходимостью адаптироваться к требованиям новой команды и английской Премьер-лиги, где скорость игры значительно выше, чем у Серии А. За 38 матчей сезона в АПЛ Онана пропустил 58 мячей. Разумеется, не во всех пропущенных голах виноват голкипер, однако выступлениям Онаны не хватало стабильности. По итогам сезона игрой голкипера вряд ли кто-то остался доволен, даже сам камерунец. Учитывая вышесказанное, трансфер Андре явно пока неудачен.