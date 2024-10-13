Лучшие летние трансферы от WhoScored
В АПЛ
goal
WhoScored опубликовали список лучших летних трансферов в АПЛ.
Первое место занял вингер "Челси" Джейдон Санчо.
- Джейдон Санчо ("Челси")
- Доминик Соланке ("Тоттенхэм")
- Дара О’Ши ("Ипсвич")
- Илиман Ндиай ("Эвертон")
- Максанс Лакруа ("Кристал Пэлас")
- Факундо Буонанотте ("Лестер")
- Риккардо Калафьори ("Арсенал")
- Савио ("Манчестер Сити")
- Никола Миленкович ("Ноттингем Форест")
- Нуссаир Мазрауи ("Манчестер Юнайтед")
По теме
Оцените этот материал:
Источник:The Guardian
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Триумф Пиренейского полуострова, лидерство Луческу, камбэк банды Модрича и контрольные матчи команд УПЛ. Главные новости за 12 октября
- В экзотической сборной заметили игрока с самыми длинными волосами в современном футболе
- Цыганык: В обороне бардак. Таловеров так не имеет права играть
- Замена Малиновскому? Дженоа подпишет уругвайского полузащитника
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн