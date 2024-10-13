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Лучшие летние трансферы от WhoScored

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WhoScored опубликовали список лучших летних трансферов в АПЛ.

Первое место занял вингер "Челси" Джейдон Санчо.

  1. Джейдон Санчо ("Челси")
  2. Доминик Соланке ("Тоттенхэм")
  3. Дара О’Ши ("Ипсвич")
  4. Илиман Ндиай ("Эвертон")
  5. Максанс Лакруа ("Кристал Пэлас")
  6. Факундо Буонанотте ("Лестер")
  7. Риккардо Калафьори ("Арсенал")
  8. Савио ("Манчестер Сити")
  9. Никола Миленкович ("Ноттингем Форест")
  10. Нуссаир Мазрауи ("Манчестер Юнайтед")
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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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