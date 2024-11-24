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Рамосом заинтересовались в АПЛ

Трансферы

Футболист может вернуться в европейский футбол

Рамосом заинтересовались в АПЛ

Фото: twitter.com/SergioRamos

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Легендарный экс-защитник "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос может продолжить карьеру в "Ньюкасле", сообщает Fichajes.

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По информации источника, "сороки" ищут замену травмированному центрбеку Свену Ботману. Клуб хочет подписать Рамоса на 1,5 сезона. Английская команда готова выплатить спортсмену подписной бонус в размере 10 млн евро.

В настоящее время испанец находится в статусе свободного агента. Последним клубом Рамоса была "Севилья". Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 38-летнего защитника в 1,8 млн. евро.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Александр Симченко
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