Бывший клуб Реброва объявил об аренде экс-хавбека Ливерпуля

Венгерский "Ференцварош" официально объявил об аренде бывшего полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта.

Известно, что 29-летний гвинейский хавбек бременского "Вердера" договорился с "Ференцварошем" о годичной аренде, которая будет действовать до конца декабря следующего года. Игрок сможет присоединиться к своему новому клубу уже в январе.

???? ANNOUNCEMENT!

The CL winner former Liverpool player Naby Keita has signed with Ferencváros! ✍️???? pic.twitter.com/nd6w1Fa03q