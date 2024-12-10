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Бывший клуб Реброва объявил об аренде экс-хавбека Ливерпуля

Трансферы

Игрок присоединится к команде в январе

Бывший клуб Реброва объявил об аренде экс-хавбека Ливерпуля

Фото - Ferencvárosi TC

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Венгерский "Ференцварош" официально объявил об аренде бывшего полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта.

Известно, что 29-летний гвинейский хавбек бременского "Вердера" договорился с "Ференцварошем" о годичной аренде, которая будет действовать до конца декабря следующего года. Игрок сможет присоединиться к своему новому клубу уже в январе.

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Напомним, что Наби Кейта провел 5 сезонов в "Ливерпуле", выиграв с мерсисайдским клубом 7 титулов, в том числе трофеи чемпионата Англии и Лиги чемпионов.

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Источник:
Ferencvárosi TC
Опубликовал: Андрей Журба
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