Бывший клуб Реброва объявил об аренде экс-хавбека Ливерпуля
Игрок присоединится к команде в январе
Фото - Ferencvárosi TC
Венгерский "Ференцварош" официально объявил об аренде бывшего полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта.
Известно, что 29-летний гвинейский хавбек бременского "Вердера" договорился с "Ференцварошем" о годичной аренде, которая будет действовать до конца декабря следующего года. Игрок сможет присоединиться к своему новому клубу уже в январе.
???? ANNOUNCEMENT!— Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) December 10, 2024
The CL winner former Liverpool player Naby Keita has signed with Ferencváros! ✍️???? pic.twitter.com/nd6w1Fa03q
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Напомним, что Наби Кейта провел 5 сезонов в "Ливерпуле", выиграв с мерсисайдским клубом 7 титулов, в том числе трофеи чемпионата Англии и Лиги чемпионов.
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