Опытный экс-форвард Динамо отправился в Нигерию - в последний раз он играл два года назад
Решил не заканчивать карьеру
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Бывший нападающий киевского "Динамо" Браун Идейе перешел в команду девятикратных чемпионов Нигерии "Эньимба". Договор между сторонами рассчитан до конца сезона 2024/25. Об этом изданию PUNCH Onlinе сообщил спортивный директор клуба Ифеани Эквуеме. Последним клубом 36-летнего Идейе был кувейтский "Аль-Ярмук", который он покинул в 2022 году. С 2011 по 2014 года Браун защищал цвета "Динамо". В 107 матчах за "бело-синих" он отличился 45 голами и 12 результативными передачами. Стоит отметить, что Идейе также является обладателем Кубка африканских наций-2013.
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Источник:PUNCH Online
Опубликовал: Александр Бураков
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