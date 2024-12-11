Опытный экс-форвард Динамо отправился в Нигерию - в последний раз он играл два года назад

Бывший нападающий киевского "Динамо" Браун Идейе перешел в команду девятикратных чемпионов Нигерии "Эньимба". Договор между сторонами рассчитан до конца сезона 2024/25.

Об этом изданию PUNCH Onlinе сообщил спортивный директор клуба Ифеани Эквуеме.

Последним клубом 36-летнего Идейе был кувейтский "Аль-Ярмук", который он покинул в 2022 году.

С 2011 по 2014 года Браун защищал цвета "Динамо". В 107 матчах за "бело-синих" он отличился 45 голами и 12 результативными передачами.

Стоит отметить, что Идейе также является обладателем Кубка африканских наций-2013.