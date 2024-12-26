Экс-звезда Реала может присоединиться к Жироне
Хороший вариант для усиления
manutd.com
Каталонская "Жирона" интересуется бразильским полузащитником английского "Манчестер Юнайтед" Каземиро.
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Футболист большую часть своей карьеры провел в "Реал" (Мадрид). У игрока большой опыт выступлений в Ла Лиге (222 встречи, 41 результативное действие, 63 желтых карточки). В августе 2022 года "красные дьяволы" оформили его трансфер за 70,7 млн евро.
В сезоне 2024/25 Каземиро провел 20 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами. 4 из последних 5 поединков МЮ бразилец провел на скамейке для запасных. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12,3 млн евро.
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