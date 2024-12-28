Манчестер Сити положил глаз на лидера Реала. Готовы заплатить бешеную сумму
Нужно выложить много денег
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский портал El Gol Digital сообщает об интересе "Манчестер Сити" к полузащитнику "Реала" Джуду Беллингему. Есть информация, что "горожане" готовы заплатить за игрока 190 миллионов евро.
Отмечается, что в январе 2025-го года англичане начнут делать первые предложения. "Реал", в свою очередь, не имеет большого желания расставаться с лидером команды.
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Портал Transfermarkt оценивает стоимость Беллингема в 180 миллионов евро. В этом сезоне игрок провел за "Реал" 22 матча, в которых забил 6 голов и отдал 7 ассистов.
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Источник:www.elgoldigital.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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oda1979 (Запорожье)
28.12.2024 в 17:51
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