Манчестер Сити положил глаз на лидера Реала. Готовы заплатить бешеную сумму

Испанский портал El Gol Digital сообщает об интересе "Манчестер Сити" к полузащитнику "Реала" Джуду Беллингему. Есть информация, что "горожане" готовы заплатить за игрока 190 миллионов евро.

Отмечается, что в январе 2025-го года англичане начнут делать первые предложения. "Реал", в свою очередь, не имеет большого желания расставаться с лидером команды.

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Портал Transfermarkt оценивает стоимость Беллингема в 180 миллионов евро. В этом сезоне игрок провел за "Реал" 22 матча, в которых забил 6 голов и отдал 7 ассистов.