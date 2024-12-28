  1. UA-Футбол ⚽
  2. Трансферы
  3. Манчестер Сити положил глаз на лидера Реала. Готовы заплатить бешеную сумму
В тренде

Манчестер Сити положил глаз на лидера Реала. Готовы заплатить бешеную сумму

Трансферы

Нужно выложить много денег

Манчестер Сити положил глаз на лидера Реала. Готовы заплатить бешеную сумму

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Испанский портал El Gol Digital сообщает об интересе "Манчестер Сити" к полузащитнику "Реала" Джуду Беллингему. Есть информация, что "горожане" готовы заплатить за игрока 190 миллионов евро.

Отмечается, что в январе 2025-го года англичане начнут делать первые предложения. "Реал", в свою очередь, не имеет большого желания расставаться с лидером команды.

Читайте такжеРебров и Матвиенко поставили не на Винисиуса. Известен выбор украинцев в голосовании FIFA The Best

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Беллингема в 180 миллионов евро. В этом сезоне игрок провел за "Реал" 22 матча, в которых забил 6 голов и отдал 7 ассистов.

По теме
yellow-arrow
Экс-звезда Реала может присоединиться к Жироне
yellow-arrow
Миколенко ждут в Италии, – Sport.it
yellow-arrow
Опытный экс-форвард Динамо отправился в Нигерию - в последний раз он играл два года назад
Реал (Мадрид) Манчестер Сити Джуд Беллингем
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
www.elgoldigital.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
28.12.2024 в 17:51
Ну не знаю. Лямов за 250 можно и продать
Ответить
0
2
Вернуться к новостям
Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
28.12.2024 в 17:51
Ну не знаю. Лямов за 250 можно и продать
Ответить
0
2

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости