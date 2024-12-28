Милан сделал запрос по нападающему ПСЖ
Хотят взять в аренду
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что "Милан" сделал трансферный запрос по нападающему "ПСЖ" Рандалю Коло Муани. Итальянцы рассчитывают на аренду.
Главная проблема - высокая зарплата 26-летнего француза. "ПСЖ" не имеет желания выплачивать часть зарплаты во время аренды.
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Кроме "Милана", к Коло Муани проявляют интерес "Ювентус", "Бавария" и неназванные клубы АПЛ.
В этом сезоне игрок провел за "ПСЖ" 19 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.
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Источник:gianlucadimarzio.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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