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Милан сделал запрос по нападающему ПСЖ

Трансферы

Хотят взять в аренду

Милан сделал запрос по нападающему ПСЖ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что "Милан" сделал трансферный запрос по нападающему "ПСЖ" Рандалю Коло Муани. Итальянцы рассчитывают на аренду.

Главная проблема - высокая зарплата 26-летнего француза. "ПСЖ" не имеет желания выплачивать часть зарплаты во время аренды.

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Кроме "Милана", к Коло Муани проявляют интерес "Ювентус", "Бавария" и неназванные клубы АПЛ.

В этом сезоне игрок провел за "ПСЖ" 19 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Милан Пари Сен-Жермен Рандаль Коло Муани
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Источник:
gianlucadimarzio.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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