Люк Шоу может сменить Манчестер Юнайтед на итальянский гранд
На повышение?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу может перейти в "Наполи". Об этом сообщает портал Napolicalciolive.com.
Отмечается, что 29-летнего англичанина не видит в команде главный тренер Рубен Аморим. Клуб готов отпустить футболиста уже зимой, несмотря на то, что его контракт рассчитан до середины 2027-го года.
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В этом сезоне Шоу сыграл за "Манчестер Юнайтед" лишь 2 матча. Его рыночная цена по данным Transfermarkt - 20 миллионов евро.
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Источник:www.napolicalciolive.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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