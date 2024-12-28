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Люк Шоу может сменить Манчестер Юнайтед на итальянский гранд

Трансферы

На повышение?

Люк Шоу может сменить Манчестер Юнайтед на итальянский гранд

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу может перейти в "Наполи". Об этом сообщает портал Napolicalciolive.com.

Отмечается, что 29-летнего англичанина не видит в команде главный тренер Рубен Аморим. Клуб готов отпустить футболиста уже зимой, несмотря на то, что его контракт рассчитан до середины 2027-го года.

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В этом сезоне Шоу сыграл за "Манчестер Юнайтед" лишь 2 матча. Его рыночная цена по данным Transfermarkt - 20 миллионов евро.

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Наполи Люк Шоу Манчестер Юнайтед
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Источник:
www.napolicalciolive.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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