Люк Шоу может сменить Манчестер Юнайтед на итальянский гранд

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу может перейти в "Наполи". Об этом сообщает портал Napolicalciolive.com.

Отмечается, что 29-летнего англичанина не видит в команде главный тренер Рубен Аморим. Клуб готов отпустить футболиста уже зимой, несмотря на то, что его контракт рассчитан до середины 2027-го года.

В этом сезоне Шоу сыграл за "Манчестер Юнайтед" лишь 2 матча. Его рыночная цена по данным Transfermarkt - 20 миллионов евро.