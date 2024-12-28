Балотелли в январе может покинуть Дженоа. Все из-за пункта в соглашении и безумного предложения мексиканского клуба
У Марио есть еще один вариант
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Итальянская газета La Gazzetta dello Sport сообщает, что нападающий Марио Балотелли и его нынешний клуб "Дженоа" имеют возможность в одностороннем порядке расторгнуть контракт до конца 2024-го года.
Генуэзцы пока не планируют расставаться с футбоилстом. Они планируют продлить сотрудничество до конца сезона.
Однако сам игрок сейчас раздумывает над предложением мексиканского клуба "Крус Асуль". Отмечается, что последние готовы платить Балотелли в 5 раз более высокую зарплату, чем в "Дженоа" (2 миллиона евро в год против 400 тысяч).
Напомним, что Марио присоединился к "Дженоа" в октябре 2024-го года на правах свободного агента. Он провел за итальянский клуб 6 матчей.
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