Будет легендарное возвращение? Известно, где может завершить карьеру Роналду
Было бы логично
Getty Images/Global Images Ukraine
По информации El Gol Digital, "Спортинг" заинтересован в подписании нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду. Напомним, что именно в "Спортинге" португалец начинал свою карьеру.
Источник намекает, что может произойти красивая история - легендарный футболист завершит карьеру там, где ее начинал.
Контракт 39-летнего Роналду с "Аль-Насром" рассчитан до лета 2025-го года. В текущем сезоне нападающий сыграл за клуб 19 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 3 ассиста.
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Источник:www.elgoldigital.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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