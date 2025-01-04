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Будет легендарное возвращение? Известно, где может завершить карьеру Роналду

Трансферы

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Будет легендарное возвращение? Известно, где может завершить карьеру Роналду

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

По информации El Gol Digital, "Спортинг" заинтересован в подписании нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду. Напомним, что именно в "Спортинге" португалец начинал свою карьеру.

Источник намекает, что может произойти красивая история - легендарный футболист завершит карьеру там, где ее начинал.

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Контракт 39-летнего Роналду с "Аль-Насром" рассчитан до лета 2025-го года. В текущем сезоне нападающий сыграл за клуб 19 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 3 ассиста.

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Спортинг (Лиссабон) Криштиану Роналду Аль-Наср
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Источник:
www.elgoldigital.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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