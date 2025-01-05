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Борнмут согласовал переход аргентинца, которым интересовался МЮ

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Борнмут согласовал переход аргентинца, которым интересовался МЮ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник аргентинского "Лануса" Хулио Солер вскоре будет выступать в АПЛ. Английский "Борнмут" уже договорился о трансфере игрока за 15 млн долларов. Соглашение будет подписано на 4 года. В настоящее время планируется поездка таланта на Туманный Альбион.

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Фулбек, которому в феврале исполнится 20 лет, дебютировал в "Ланусе" в 2022-м. В 2024-м он сыграл 42 матча во всех соревнованиях.

В октябре сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" следит за Хулио, поскольку Люк Шоу и Тайрелл Маласия часто попадают в лазарет. Тогда его трансферную стоимость оценивали в 6 млн евро, сейчас она поднялась до восьми.

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Манчестер Юнайтед Борнмут
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Александр Симченко
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