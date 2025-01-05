Борнмут согласовал переход аргентинца, которым интересовался МЮ
Вишни усиливают оборону
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Защитник аргентинского "Лануса" Хулио Солер вскоре будет выступать в АПЛ. Английский "Борнмут" уже договорился о трансфере игрока за 15 млн долларов. Соглашение будет подписано на 4 года. В настоящее время планируется поездка таланта на Туманный Альбион.
Фулбек, которому в феврале исполнится 20 лет, дебютировал в "Ланусе" в 2022-м. В 2024-м он сыграл 42 матча во всех соревнованиях.
В октябре сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" следит за Хулио, поскольку Люк Шоу и Тайрелл Маласия часто попадают в лазарет. Тогда его трансферную стоимость оценивали в 6 млн евро, сейчас она поднялась до восьми.
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