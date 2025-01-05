Не собирается вешать бутсы на гвоздь. Известно, какой клуб Рамос выбрал для продолжения карьеры

Центральный защитник Серхио Рамос ведет переговоры с бразильским "Крузейром". Об этом сообщает El Gol Digital.

Читайте также Не все потеряно. Реал может вернуться к варианту с возвращением легендарного центрбека

По информации издания, представители "Крузейро" ведут переговоры с Серхио Рамосом. Отмечается, что окончательного соглашения между Рамосом и "Крузейром" пока нет, но стороны значительно продвинулись в переговорах.

Напомним, Рамос с лета находится в статусе свободного агента. Последним клубом, за который он играл, была испанская "Севилья".