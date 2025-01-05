Не собирается вешать бутсы на гвоздь. Известно, какой клуб Рамос выбрал для продолжения карьеры
Бразильский Крузейро
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник Серхио Рамос ведет переговоры с бразильским "Крузейром". Об этом сообщает El Gol Digital.
По информации издания, представители "Крузейро" ведут переговоры с Серхио Рамосом. Отмечается, что окончательного соглашения между Рамосом и "Крузейром" пока нет, но стороны значительно продвинулись в переговорах.
Напомним, Рамос с лета находится в статусе свободного агента. Последним клубом, за который он играл, была испанская "Севилья".
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Источник:elgoldigital
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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