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Не собирается вешать бутсы на гвоздь. Известно, какой клуб Рамос выбрал для продолжения карьеры

Трансферы
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Бразильский Крузейро

Не собирается вешать бутсы на гвоздь. Известно, какой клуб Рамос выбрал для продолжения карьеры

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник Серхио Рамос ведет переговоры с бразильским "Крузейром". Об этом сообщает El Gol Digital.

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По информации издания, представители "Крузейро" ведут переговоры с Серхио Рамосом. Отмечается, что окончательного соглашения между Рамосом и "Крузейром" пока нет, но стороны значительно продвинулись в переговорах.

Напомним, Рамос с лета находится в статусе свободного агента. Последним клубом, за который он играл, была испанская "Севилья".

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Серхио Рамос Крузейро (Белу-Оризонти)
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Источник:
elgoldigital
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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