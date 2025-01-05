Барселона стремится бесплатно заполучить лидера Тоттенхэма - источник

По информации портала El Nacional, "Барселона" хочет оформить переход нападающего "Тоттенхэма" Сон Хын Мина. Источник отмечает, что летом 2025-го года игрок может стать свободным агентом, поэтому каталонцы рассчитывают на бесплатный трансфер.

Футболист стремится выигрывать трофеи, но в "Тоттенхэме" это сделать трудно. Испанский клуб стремится уже в ближайшее время подписать с Сон Хын Мином предварительное соглашение.

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По данным Transfermarkt игрок стоит 38 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за клуб 23 матча, забил 7 голов и отдал 6 ассистов.