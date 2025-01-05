  1. UA-Футбол ⚽
  2. Трансферы
  3. Барселона стремится бесплатно заполучить лидера Тоттенхэма - источник
В тренде

Барселона стремится бесплатно заполучить лидера Тоттенхэма - источник

Трансферы

Может повезти

Барселона стремится бесплатно заполучить лидера Тоттенхэма - источник

Новина українською

По информации портала El Nacional, "Барселона" хочет оформить переход нападающего "Тоттенхэма" Сон Хын Мина. Источник отмечает, что летом 2025-го года игрок может стать свободным агентом, поэтому каталонцы рассчитывают на бесплатный трансфер.

Футболист стремится выигрывать трофеи, но в "Тоттенхэме" это сделать трудно. Испанский клуб стремится уже в ближайшее время подписать с Сон Хын Мином предварительное соглашение.

Читайте такжеИгрок Барселоны может присоединиться к команде Фабрегаса

По данным Transfermarkt игрок стоит 38 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за клуб 23 матча, забил 7 голов и отдал 6 ассистов.

По теме
yellow-arrow
Не собирается вешать бутсы на гвоздь. Известно, какой клуб Рамос выбрал для продолжения карьеры
yellow-arrow
Борнмут согласовал переход аргентинца, которым интересовался МЮ
yellow-arrow
Будет легендарное возвращение? Известно, где может завершить карьеру Роналду
Барселона Тоттенхэм (Лондон) Сон Хын Мин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
www.elnacional.cat
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости