Итальянский клуб предложил контракт Ольмо
Почему бы не воспользоваться случаем?
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Ла Лига и Королевская испанская федерация футбола (RFEF) объявили об отказе "Барселоне" в регистрации Дани Ольмо.
По информации Corriere della Sera, "Милан" предложил полузащитнику шестимесячный контракт. Соглашение предусматривает пункт о том, что в июле испанец может вернуться в каталонский гранд. Отмечается, что такое решение позволило бы "россонери" временно усилиться, а "сине-гранатовым" найти выход из ситуации.
Испанец провел в составе "Барселоны" 15 встреч и оформил 7 результативных действий. В августе "блаугранас" договорились с "РБ Лейпциг" о трансфере Дани за 55 млн евро.
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Источник:Corriere della Sera
Опубликовал: Александр Симченко
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