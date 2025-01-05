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Итальянский клуб предложил контракт Ольмо

Трансферы

Почему бы не воспользоваться случаем?

Итальянский клуб предложил контракт Ольмо

Getty Images/Global Images Ukraine

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Ла Лига и Королевская испанская федерация футбола (RFEF) объявили об отказе "Барселоне" в регистрации Дани Ольмо.

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По информации Corriere della Sera, "Милан" предложил полузащитнику шестимесячный контракт. Соглашение предусматривает пункт о том, что в июле испанец может вернуться в каталонский гранд. Отмечается, что такое решение позволило бы "россонери" временно усилиться, а "сине-гранатовым" найти выход из ситуации.

Испанец провел в составе "Барселоны" 15 встреч и оформил 7 результативных действий. В августе "блаугранас" договорились с "РБ Лейпциг" о трансфере Дани за 55 млн евро.

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Барселона Милан Дани Ольмо
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Источник:
Corriere della Sera
Опубликовал: Александр Симченко
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