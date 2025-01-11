  1. UA-Футбол ⚽
  2. Трансферы
  3. Лидеры Баварии серьезно раздумывают над переходом в Барселону
В тренде

Лидеры Баварии серьезно раздумывают над переходом в Барселону

Трансферы

Их очень хочет видеть Флик

Лидеры Баварии серьезно раздумывают над переходом в Барселону

Фото: imago images

Новина українською

Портал El Nacional информирует, что главный тренер "Барселоны" Ханси Флик хочет подписать двух игроков "Баварии". Речь о Йозуа Киммихе и Лероя Сане.

Оба игрока могут перейти в "Барселону" бесплатно, ведь у них летом этого года завершаются сроки действия контрактов с мюнхенским клубом.

Источник отмечает, что Сане якобы не против сменить клуб, а вот Киммих колеблется. Еще одной проблемой для "Барселоны" в осуществлении переходов могут стать большие зарплаты футболистов.

По теме
yellow-arrow
Жена Уокера передумала расставаться из-за предложений саудовских клубов
yellow-arrow
Вулверхэмптон официально объявил о трансфере защитника Реймса
yellow-arrow
Итальянский клуб предложил контракт Ольмо
Бавария (Мюнхен) Барселона Йозуа Киммих Лерой Сане
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
www.elnacional.cat
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Bаrcelinius
12.01.2025 в 00:38
Даже не знаю, плакать или смеяться.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
Bаrcelinius
12.01.2025 в 00:38
Даже не знаю, плакать или смеяться.
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
12.01.2025 в 00:19
Обоим надо лямов по 20ть платить. Новость уровня кря-кря
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости