Лидеры Баварии серьезно раздумывают над переходом в Барселону
Их очень хочет видеть Флик
Фото: imago images
Портал El Nacional информирует, что главный тренер "Барселоны" Ханси Флик хочет подписать двух игроков "Баварии". Речь о Йозуа Киммихе и Лероя Сане.
Оба игрока могут перейти в "Барселону" бесплатно, ведь у них летом этого года завершаются сроки действия контрактов с мюнхенским клубом.
Источник отмечает, что Сане якобы не против сменить клуб, а вот Киммих колеблется. Еще одной проблемой для "Барселоны" в осуществлении переходов могут стать большие зарплаты футболистов.
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Источник:www.elnacional.cat
Опубликовал: Виктор Иванчук
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Bаrcelinius
12.01.2025 в 00:38
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