  1. UA-Футбол ⚽
  2. Трансферы
  3. Рома присмотрела конкурента на позицию Довбика, – Il Romanista
В тренде

Рома присмотрела конкурента на позицию Довбика, – Il Romanista

Трансферы
Обновлено

Капитолини заинтересованы в развитии группы атаки

Рома присмотрела конкурента на позицию Довбика, – Il Romanista

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Джаллоросси" планируют усилить нападение в зимнее трансферное окно.

Читайте такжеАйнтрахт Франкфурт положил глаз на опытного форварда сборной Германии на замену Мармушу

По информации итальянских СМИ, "волки" нацелились на трансфер немецкого форварда Никласа Фюллькруга, который дважды забивал на Евро-2024. Сейчас он выступает за английский "Вест Хэм".

В этом сезоне на клубном уровне Фюллькруг отыграл 11 поединков, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Он присоединился к лондонской команде летом за 27 млн евро, а его трансферную стоимость оценивают в 15 млн. евро. В прошлой кампании нападающий ярко проявил себя в дортмундской "Боруссии" (15 мячей, 10 ассистов, 43 поединка).

По теме
yellow-arrow
Лидеры Баварии серьезно раздумывают над переходом в Барселону
yellow-arrow
Жена Уокера передумала расставаться из-за предложений саудовских клубов
yellow-arrow
Вулверхэмптон официально объявил о трансфере защитника Реймса
Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Никлас Фюллькруг
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Il Romanista
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости