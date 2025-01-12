Рома присмотрела конкурента на позицию Довбика, – Il Romanista

"Джаллоросси" планируют усилить нападение в зимнее трансферное окно.

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По информации итальянских СМИ, "волки" нацелились на трансфер немецкого форварда Никласа Фюллькруга, который дважды забивал на Евро-2024. Сейчас он выступает за английский "Вест Хэм".

В этом сезоне на клубном уровне Фюллькруг отыграл 11 поединков, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Он присоединился к лондонской команде летом за 27 млн евро, а его трансферную стоимость оценивают в 15 млн. евро. В прошлой кампании нападающий ярко проявил себя в дортмундской "Боруссии" (15 мячей, 10 ассистов, 43 поединка).