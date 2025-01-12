Рома присмотрела конкурента на позицию Довбика, – Il Romanista
Капитолини заинтересованы в развитии группы атаки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Джаллоросси" планируют усилить нападение в зимнее трансферное окно.
По информации итальянских СМИ, "волки" нацелились на трансфер немецкого форварда Никласа Фюллькруга, который дважды забивал на Евро-2024. Сейчас он выступает за английский "Вест Хэм".
В этом сезоне на клубном уровне Фюллькруг отыграл 11 поединков, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Он присоединился к лондонской команде летом за 27 млн евро, а его трансферную стоимость оценивают в 15 млн. евро. В прошлой кампании нападающий ярко проявил себя в дортмундской "Боруссии" (15 мячей, 10 ассистов, 43 поединка).
Популярное сейчас
- Яремчук помог Олимпиакосу победить Арис
- Не поехал ночью в баню. Украинский голкипер рассказал, как Григорчука уволили из Металлурга
- Интер определился со стоимостью трансфера Зинченко, но у Арсенала совсем другие ожидания, – Мех
- Лидеры Баварии серьезно раздумывают над переходом в Барселону
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО
- Рафаэлла Сантос, сестра Неймара, снова в отношениях с Габиголом: роман возродился