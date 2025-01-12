Возвращения в Европу не будет? Неймар имеет 3 варианта для продолжения карьеры
Есть один очень интересный вариант
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32-летним вингером "Аль-Хиляля" Неймаром интересуются клубы из США и Бразилии. Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника не против подписать бразильца "Интер Майами", "Фламенго" и "Сантос". Напомним, что в последнем указанном клубе игрок начинал свою карьеру. Однако преградой в возвращении Неймара может стать его высокая зарплата.
Контракт Неймара с "Аль-Хилялем" будет действовать до лета 2025-го года. В этом сезоне бразилец сыграл всего 2 матча.
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Источник:www.fichajes.net
Опубликовал: Виктор Иванчук
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