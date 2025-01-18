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Центральный защитник Астон Виллы перейдет в Галатасарай

Трансферы

Продолжит свою карьеру в Турции

Центральный защитник Астон Виллы перейдет в Галатасарай

Фото: avfc.co.uk

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Журналист Ягиз Сабунчуглу сообщил, что "Галатасарай" подписал Диего Карлоса.

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Бразильский футболист Диего Карлос перешел в "Астон Виллу" летом 2022 года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года, однако Карлос в это зимнее трансферное окно перейдет в турецкий "Галатасарай".

Напомним, что за первую половину сезона в АПЛ Карлос отыграл в 17 матчах, в которых не отличился результативными действиями.

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Астон Вилла (Бирмингем) Галатасарай (Стамбул) Диего Карлос
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Источник:
yagosabuncuoglu
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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