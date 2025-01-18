Центральный защитник Астон Виллы перейдет в Галатасарай
Продолжит свою карьеру в Турции
Фото: avfc.co.uk
Журналист Ягиз Сабунчуглу сообщил, что "Галатасарай" подписал Диего Карлоса.
Бразильский футболист Диего Карлос перешел в "Астон Виллу" летом 2022 года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года, однако Карлос в это зимнее трансферное окно перейдет в турецкий "Галатасарай".
Напомним, что за первую половину сезона в АПЛ Карлос отыграл в 17 матчах, в которых не отличился результативными действиями.
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Источник:yagosabuncuoglu
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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