Манчестер Сити завершил переход узбекского защитника - Романо
Трансфер на подходе
Фото: Ланс
Инсайдер Фабрицио Романо опубликовал пост, в котором рассказал, что защитник "Ланса" Абдукадир Хусанов завершил свой переход в "Манчестер Сити".
Эту же информацию опубликовал портал Uzbekistan Legionaries, подтвердив эксклюзивными фото.
Abduqodir Khusanov Man City klubi futbolchisi✅ pic.twitter.com/raL0N8Purx— Uzbekistan Legionaries (@uzblegionaries) January 18, 2025
В этом сезоне узбек провел за "Ланс" 16 матчей, в которых отдал 1 ассист, заработал 3 желтые карточки и 1 красную карточку.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Виктор Иванчук
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