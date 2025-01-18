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Манчестер Сити завершил переход узбекского защитника - Романо

Трансферы

Трансфер на подходе

Манчестер Сити завершил переход узбекского защитника - Романо

Фото: Ланс

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Инсайдер Фабрицио Романо опубликовал пост, в котором рассказал, что защитник "Ланса" Абдукадир Хусанов завершил свой переход в "Манчестер Сити".

Эту же информацию опубликовал портал Uzbekistan Legionaries, подтвердив эксклюзивными фото.

В этом сезоне узбек провел за "Ланс" 16 матчей, в которых отдал 1 ассист, заработал 3 желтые карточки и 1 красную карточку.

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Манчестер Сити Ланс Абдукодир Хусанов
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Виктор Иванчук
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