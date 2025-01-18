Манчестер Сити завершил переход узбекского защитника - Романо

Инсайдер Фабрицио Романо опубликовал пост, в котором рассказал, что защитник "Ланса" Абдукадир Хусанов завершил свой переход в "Манчестер Сити".

Эту же информацию опубликовал портал Uzbekistan Legionaries, подтвердив эксклюзивными фото.

Abduqodir Khusanov Man City klubi futbolchisi✅ pic.twitter.com/raL0N8Purx — Uzbekistan Legionaries (@uzblegionaries) January 18, 2025

В этом сезоне узбек провел за "Ланс" 16 матчей, в которых отдал 1 ассист, заработал 3 желтые карточки и 1 красную карточку.