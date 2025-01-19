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Желают купить, но без права выкупа. Ман Сити заинтересован полузащитником Ювентуса

Трансферы
Обновлено

Игрок настроен на трансфер

Желают купить, но без права выкупа. Ман Сити заинтересован полузащитником Ювентуса

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник клуба "Ювентус" и национальной сборной Бразилии Дуглас Луис может перейти в "Манчестер Сити".

По имеющейся информации, Ювентус хочет продать бразильца или отдать его в аренду с обязанностью выкупа. "Манчестер Сити" готов только подписать 26-летнего бразильца на условиях аренды, но без права выкупа.

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Добавим, что в "Ювентусе" полузащитник почти не играет.

Дуглас Луис присоединился к "старой сеньоре" летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 45 миллионов евро.

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Ювентус (Турин) Дуглас Луис
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Источник:
david_ornstein
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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