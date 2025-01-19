Желают купить, но без права выкупа. Ман Сити заинтересован полузащитником Ювентуса
Игрок настроен на трансфер
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник клуба "Ювентус" и национальной сборной Бразилии Дуглас Луис может перейти в "Манчестер Сити".
По имеющейся информации, Ювентус хочет продать бразильца или отдать его в аренду с обязанностью выкупа. "Манчестер Сити" готов только подписать 26-летнего бразильца на условиях аренды, но без права выкупа.
Добавим, что в "Ювентусе" полузащитник почти не играет.
Дуглас Луис присоединился к "старой сеньоре" летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 45 миллионов евро.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:david_ornstein
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Половина участников УПЛ попала в рейтинг лучших клубов планеты за последний год
- Упущенная победа Арсенала без Зинченко, разгром Борнмута Забарного, поражения Ярмолюка и Цыганкова. Главные новости за 18 января
- "Стараюсь не реагировать": жена Конопли ответила, как воспринимает давление общественности
- Манчестер Сити завершил переход узбекского защитника - Романо
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000