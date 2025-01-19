Желают купить, но без права выкупа. Ман Сити заинтересован полузащитником Ювентуса

Полузащитник клуба "Ювентус" и национальной сборной Бразилии Дуглас Луис может перейти в "Манчестер Сити".

По имеющейся информации, Ювентус хочет продать бразильца или отдать его в аренду с обязанностью выкупа. "Манчестер Сити" готов только подписать 26-летнего бразильца на условиях аренды, но без права выкупа.

Добавим, что в "Ювентусе" полузащитник почти не играет.

Дуглас Луис присоединился к "старой сеньоре" летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 45 миллионов евро.