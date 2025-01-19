Барселона хочет подписать звездного вингера Ливерпуля
Футболист не против
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Andrew Powell/Liverpool FC
По информации Sport.es, "Барселона" планирует приобрести вингера "Ливерпуля" Луиса Диаса. Источник добавляет, что колумбиец тоже имеет желание присоединиться к каталонцам.
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта может начать переговоры с англичанами с суммы в 70 миллионов евро. К слову, рыночная стоимость игрока по данным Transfermarkt - 85 миллионов евро.
В этом сезоне Диас сыграл за "Ливерпуль" 28 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи.
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Источник:www.sport.es
Опубликовал: Виктор Иванчук
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19.01.2025 в 19:33
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