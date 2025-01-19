Барселона хочет подписать звездного вингера Ливерпуля

По информации Sport.es, "Барселона" планирует приобрести вингера "Ливерпуля" Луиса Диаса. Источник добавляет, что колумбиец тоже имеет желание присоединиться к каталонцам.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта может начать переговоры с англичанами с суммы в 70 миллионов евро. К слову, рыночная стоимость игрока по данным Transfermarkt - 85 миллионов евро.

Читайте также Ищут форварда. Барса нацелилась на нападающего Ньюкасла

В этом сезоне Диас сыграл за "Ливерпуль" 28 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи.