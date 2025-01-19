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Барселона хочет подписать звездного вингера Ливерпуля

Трансферы

Футболист не против

Барселона хочет подписать звездного вингера Ливерпуля

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Andrew Powell/Liverpool FC

Новина українською

По информации Sport.es, "Барселона" планирует приобрести вингера "Ливерпуля" Луиса Диаса. Источник добавляет, что колумбиец тоже имеет желание присоединиться к каталонцам.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта может начать переговоры с англичанами с суммы в 70 миллионов евро. К слову, рыночная стоимость игрока по данным Transfermarkt - 85 миллионов евро.

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В этом сезоне Диас сыграл за "Ливерпуль" 28 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Барселона Ливерпуль Луис Диас
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Источник:
www.sport.es
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
19.01.2025 в 19:33
Після "рекламі" на цьому сайті при перегляді матчів Ліверпуля звертаю увагу на гру Діаза Так парубок-моторний, але є питання до ефективності? До того, щоб придбати щось ..., треба щось продати? Торрес? Фаті? Обидва? Чи самого Левандовського? Так на місце Роберта потрібен центральний нападник!
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Комментарии 2
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Spokoyno (Київ)
19.01.2025 в 19:33
Після "рекламі" на цьому сайті при перегляді матчів Ліверпуля звертаю увагу на гру Діаза Так парубок-моторний, але є питання до ефективності? До того, щоб придбати щось ..., треба щось продати? Торрес? Фаті? Обидва? Чи самого Левандовського? Так на місце Роберта потрібен центральний нападник!
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oda1979 (Запорожье)
19.01.2025 в 18:58
Я так понимаю. Ларортс подрабатывает журналистом с указанном издании и пишет о своих поллюциях никак не связанных с реальностью:)))
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