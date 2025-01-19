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Бывший клуб Неймара подготовил предложение для возвращения бразильца, – Романо

Трансферы

Осталось дождаться ответа саудовской команды

Бывший клуб Неймара подготовил предложение для возвращения бразильца, – Романо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Неймар может снова стать игроком "Сантоса". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. "Рыбы" уже сделали предложение по аренде звездного футболиста. Бразильский коллектив ждет решения "Аль-Хиляля".

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В феврале нападающему исполнится 33 года. Вингер находился в структуре "Сантоса" с 2003-го по 2013-й. Свой первый профессиональный контракт он подписал с клубом в 2008-м.

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В августе 2023 года "Аль-Хиляль" заплатил "ПСЖ" 90 млн евро за трансфер форварда. За это время он пропустил более 14 месяцев из-за травм, провел 7 матчей и оформил 3 результативных действия.

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Неймар Сантос (Бразилия) Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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Источник:
Official Fabrizio Romano
Опубликовал: Александр Симченко
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