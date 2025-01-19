Бывший клуб Неймара подготовил предложение для возвращения бразильца, – Романо

Неймар может снова стать игроком "Сантоса". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. "Рыбы" уже сделали предложение по аренде звездного футболиста. Бразильский коллектив ждет решения "Аль-Хиляля".

Читайте также Неймар прокомментировал информацию о своем возможном переходе в Коринтианс

В феврале нападающему исполнится 33 года. Вингер находился в структуре "Сантоса" с 2003-го по 2013-й. Свой первый профессиональный контракт он подписал с клубом в 2008-м.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В августе 2023 года "Аль-Хиляль" заплатил "ПСЖ" 90 млн евро за трансфер форварда. За это время он пропустил более 14 месяцев из-за травм, провел 7 матчей и оформил 3 результативных действия.