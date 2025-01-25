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Санта Барбара по Доргу. Отдаст Лечче защитника в АПЛ?

Трансферы

Игрок дал согласие на переход еще два дня назад

Санта Барбара по Доргу. Отдаст Лечче защитника в АПЛ?

Getty Images/Global Images Ukraine

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Руководство "Манчестер Юнайтед" направило запрос "Лечче" о подписании 20-летнего Патрика Доргу уже в зимнее трансферное окно за 27 миллионов евро, однако "Лечче" отказало "МЮ", поскольку хочет получить за защитника более 30 миллионов евро.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что "МЮ" сегодня направил "Лечче" новое предложение, которое, как отмечает инсайдер, на этот раз отвечает желанию "Лечче".

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Напомним, что в этом сезоне Патрик Доргу забил три гола и отдал один ассист в 22 матчах за клуб во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 20 миллионов евро.

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Манчестер Юнайтед Лечче Патрик Доргу
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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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