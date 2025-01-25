Санта Барбара по Доргу. Отдаст Лечче защитника в АПЛ?
Игрок дал согласие на переход еще два дня назад
Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Манчестер Юнайтед" направило запрос "Лечче" о подписании 20-летнего Патрика Доргу уже в зимнее трансферное окно за 27 миллионов евро, однако "Лечче" отказало "МЮ", поскольку хочет получить за защитника более 30 миллионов евро.
Журналист Фабрицио Романо сообщает, что "МЮ" сегодня направил "Лечче" новое предложение, которое, как отмечает инсайдер, на этот раз отвечает желанию "Лечче".
Напомним, что в этом сезоне Патрик Доргу забил три гола и отдал один ассист в 22 матчах за клуб во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 20 миллионов евро.
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